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Başakşehir'e UEFA'dan geçer not

Başakşehir'e UEFA'dan geçer not

19:4515/07/2025, Salı
AA
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İstanbul Başakşehir
İstanbul Başakşehir

Başakşehir, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulunun (CFCB) belirlediği futbol kazançları kurallarına tam uyum sağladığını açıkladı.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulunun (CFCB) belirlediği futbol kazançları kurallarına tam uyum sağladı.


Kulüpten yapılan açıklamaya göre turuncu-lacivertliler, CFCB'nin 2023-24 sezonunda belirlediği futbol kazançları kurallarının kriterlerini 2024-2025 sezonu için tam olarak yerine getirdi.


Bu doğrultuda 2025-26 UEFA sezonunda uzlaşma (settlement) rejiminden çıktığına dair mektup UEFA tarafından kulübe iletildi.


Açıklamada, "Uzlaşma anlaşmasının başarı ile tamamlanması, mali disiplin ve sürdürülebilir kulüp yönetimi anlayışımız doğrultusunda attığımız adımların Avrupa futbolunun en üst düzey denetim organları tarafından onaylanması, kulübümüz adına büyük bir gurur kaynağı olmuştur. Başakşehir FK olarak, şeffaflık, finansal sürdürülebilirlik ve sportif başarı ilkeleri doğrultusunda Türk futboluna değer katmaya ve Avrupa arenasında ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.






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