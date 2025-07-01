Başakşehir Nuno Da Costa'yı renklerine bağladı

Başakşehir, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında çalışmalarını sürdürürken Nuno Da Costa transferini duyurdu. Turuncu-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Kasımpaşa’da forma giyen Nuno Da Costa ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Nuno Da Costa’ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" denildi.