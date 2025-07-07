Başakşehir yeni sezon hazırlıkları için Avusturya'da

Yeni sezon hazırlıklarına 30 Haziran'da İstanbul'da başlayan Başakşehir, çalışmalarına 17 Temmuz'a kadar Avusturya'da devam edecek.

RAMS Başakşehir, kamp boyunca 3 hazırlık maçı oynayacak. 9 Temmuz'da Braunschweig ve 13 Temmuz'da Hertha Berlin ile karşı karşıya gelecek turuncu-lacivertlilerin 17 Temmuz'da üçüncü ve son hazırlık müsabakasını oynayacağı takım ise daha sonra netleşecek.