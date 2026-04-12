Basketbolda dev derbi: Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko karşılaşacak

10:4012/04/2026, Pazar
AA
Basketbol Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko takımları Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde karşılaştı. Bir pozisyonda Anadolu Efes oyuncusu Roland Smits (solda) ile Fenerbahçe Beko oyuncusu Nicolo Melli (ortada) mücadele etti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında yarın Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Mücadelede, Zafer Yılmaz, Hüseyin Çelik ve Polat Parlak hakem üçlüsü görev yapacak.

Anadolu Efes, ligin geride kalan bölümünde 16 galibiyet ve 9 mağlubiyet yaşadı. Fenerbahçe Beko'nun ise 25 maçta 21 galibiyeti bulunuyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan müsabakayı sarı-lacivertliler 97-94 kazanmıştı.

