Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı: PSG - Arsenal

23:59 6/05/2026, Çarşamba
Olise - Kvara arasında yaşanan ikili mücadeleden kare.
5-4 kazandığı ilk maçın rövanşında Paris Saint Germain deplasmanda Bayern Münih ile 1-1 berabere kalarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi. Maçın özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş karşılaşmasında Paris Saint Germain, 5-4 kazandığı maçın rövanşında Bayern Münih'e konuk oldu.

Allianz Arena'da oynanan mücadele 1-1 berabere sonuçlandı ve Fransız temsilcisi finale yükselen taraf oldu. PSG'ye turu getiren golü 3. dakika Ousmane Dembele atarken, Bayern'in golünü 90+4. dakikada Harry Kane kaydetti.

Finale yükselen son şampiyon Paris Saint-Germain, İngiliz devi Arsenal ile karşılaşacak. Luis Enrique'nin takımı, geçen yıl Inter'i 5-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürmüştü.

Devler Ligi'nde kupanın sahibini bulacağı final müsabakası, 30 Mayıs Cumartesi günü Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yer alan Puskas Arena'da oynanacak.


BAYERN MÜNİH - PSG MAÇ ÖZETİ
Bayern Münih - Paris Saint Germain maçının özetini izlemek için

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ YARI FİNAL SONUÇLARI

