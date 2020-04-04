AVRUPA LİGLERİ

Belarus'tan ilginç açıklama: Liglerin ertelenmesi için sebep yok

Belarus Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Sergei Zhardetski, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen devam eden lig maçlarının ertelenmesi için sebep olmadığını söyledi.

Haber Merkezi AA
Üçüncü hafta maçları yapılan Belarus Premier Lig'de 2020 sezonu, 19 Mart'ta başlamıştı.

Üçüncü hafta maçları yapılan Belarus Premier Lig'de 2020 sezonu, 19 Mart'ta başlamıştı.

Fotoğraf: VASILY FEDOSENKO

ABD'nin spor kanallarından ESPN'e açıklamada bulunan Zhardetski, salgınla ilgili durumu her gün değerlendirdiklerini belirterek "Sağlık sistemimize güvenimiz tam. Bu yüzden şu anda lig maçlarının ertelenmesi için hiçbir sebep yok" ifadelerini kullandı.

Birçok ülkenin salgın sebebiyle ciddi problemler yaşadığının farkında olduklarını kaydeden Zhardetski, "Belarus'ta yetkili mercilerle irtibat halindeyiz ve ligin devam etmesi konusunda uzlaşma sağlandı. Karşılaşmalarda ortalama binin üzerinde taraftar oluyor. Taraftarların maçları sosyal mesafe göz önünde bulundurularak izlemelerini sağlıyoruz" yorumunu yaptı.

Rusya, İsrail ve Hindistan gibi ülkelerle yeni yayın anlaşmaları yapılmasıyla ilgili görüşü sorulan Zhardetski, "Belarus futbolunun popülerleşmesi tabii ki güzel. Yeni anlaşmalar imzalandı ve birkaç ülke daha ligi yayınlamaya başladı ancak böyle bir durumda olaya ticari açıdan bakmak doğru olmaz" şeklinde konuştu.

  • Belarus'ta şu ana kadar 351 kişide tespit edilen Kovid-19 nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti.

Avrasya ülkelerinde koronavirüs ile ilgili gelişmeler: Salgın giderek yayılıyor
Avrasya ülkelerinde koronavirüs ile ilgili gelişmeler: Salgın giderek yayılıyor

Moldova, Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan ve Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve salgına karşı tedbirler artıyor.Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, virüsün 86 kişide daha görülmesiyle vaka sayısının 591'e çıktığı, ölü sayısının 2 artarak 8’e ulaştığı kaydedildi.Ermenistan'da vaka sayısı 736 olduErmenistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 73 kişide daha virüse rastlanmasıyla vaka sayısının 736'ya yükseldiği belirtildi. Ülkede 7 kişi ölmüş, 43 kişi iyileşmişti. Ülkede olağanüstü hal daha da sıkılaştırılırken, güvenlik güçleri sokaklarda kimlik kontrolü yapıyor ve izinsiz sokağa çıkanlar cezalandırılıyor.Belarus’ta vaka sayısı 351'e çıktıBelarus Sağlık Bakanlığı, vaka sayısının 47 artarak 351’e yükseldiğini bildirdi.Kazakistan'da 464 vakaKazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre vaka sayısı 11 artarak 464'a ulaştı.Sağlık Bakanı Yeljan Birtanov, çoğunun 50 yaş üzerinde olduğu 12 hastanın durumunun ağır olduğunu belirterek 28 sağlık çalışanında da virüse rastlandığını aktardı.Diğer yandan Eğitim ve Bilim Bakanı Ashat Aymagambetov, denemelerin ülkedeki internetin 2,5 milyon çocuğa çevrimiçi ders vermek için uygun olmadığını gösterdiğini, bu nedenle çevrimiçi eğitim sisteminin iptal edildiğini söyledi. Uzaktan eğitimde elektronik posta ve özel programların kullanılacağını ifade eden Aymagambetov, uzak yerleşimlerdeki 60 bin öğrencinin de okula gideceğini kaydetti.Enformasyon ve Sosyal Gelişme Bakanı Dauren Abayev de dini bayramların yaklaştığına dikkati çekerek dini kuruluşlar ve liderlere etkinlikleri çevrimiçi yapmayı tavsiye etti.Dünya Bankası Kazakistan Daimi Temsilcisi Jean-François Marteau, Kazakistan'a solunum cihazları için 10 milyon dolar tahsis ettiklerini, diğer tıbbi ekipmanlar için 25 milyon dolar daha tahsis etmeyi planladıklarını ifade etti.Kırgızistan'da OHAL'i ihlal cezaları sıkılaştırıldı Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, OHAL ve karantina kuralları ihlal edenlere cezaların ağırlaştırılmasını öngören kanunu onayladı.Kanun maskesiz dışarı çıkanlara 11 dolar, sebepsiz ziyaretlere 35 dolar ve virüsü kasıtlı bulaştıranlara 2 bin 238 dolar para cezası verilmesini öngörüyor.Kovid-19 kaynaklı bir ölümün yaşandığı Kırgızistan'da vaka sayısı 130 olarak açıklanmıştı.Rusya'da salgına karşı dua edildiRusya'da Ortodoks Kilisesi Patriği Kiril, kutsal bir simgeyle Moskova'yı dolaşarak ülkenin Kovid-19'dan korunması için dualar yaptı.Almanya'da 6 Türk vatandaşı daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiAlmanya Başbakanı Merkel: İbadethanelerinde bir araya gelemeyen tüm inananlarla zihnen beraberimİtalya'da son 24 saatte 766 kişi öldüABD'nin bir günde ölü sayısı Avrupa'yı geçti: Koronavirüsten 921 kişi yaşamını yitirdiİngiltere'de son durum iç açıcı değil: Koronavirüs nedeniyle 648 kişi daha hayatını kaybetti

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