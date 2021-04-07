Beşiktaş-Alanyaspor maçında Marafona'dan büyük hata

Beşiktaş'ın Alanyaspor ile karşılaştığı maçta Ghezzal'ın attığı golde kaleci Marafona'nın hatası sosyal medyada tepki çekti.
Rakip takım taraftarları, Marafona'nın yediği golle ilgili eleştiri tweetleri atarken Çağdaş Atan tarafından oyundan alınan Babacar'ın mücadele 1-0 iken kaçırdığı golle ilgili de tepki mesajları paylaşıldı.
Beşiktaş karşısında net bir fırsat kaçıran Babacar, sonraki dakikalarda sakatlanarak oyundan çıktı.
Eski futbol hakemi Ahmet Çakar, Beşiktaş-Alanyaspor mücadelesiyle ilgili olarak şu paylaşımda bulundu;
Beşiktaş- Alanyaspor maçında futbolun doğal akışına uymayan tuhaf şeyler oluyor...
Beşiktaş- Alanyaspor maçında futbolun doğal akışına uymayan tuhaf şeyler oluyor...— Ahmet Çakar (@ahmetcakar1) April 7, 2021