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Beşiktaş-Alanyaspor maçında Marafona'dan büyük hata

Beşiktaş, Süper Lig'in 33. haftasında Alanyaspor'la karşılaştı. Siyah beyazlıların mücadelenin 58. dakikasında Ghezzal ile bulduğu golde kaleci Marafona'nın yaptığı hata sosyal medyada gündem oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş-Alanyaspor maçında Marafonadan büyük hata
Alanyaspor, 33. hafta maçında Beşiktaş deplasmanına konuk oldu.

Beşiktaş'ın Alanyaspor ile karşılaştığı maçta Ghezzal'ın attığı golde kaleci Marafona'nın hatası sosyal medyada tepki çekti.

Rakip takım taraftarları, Marafona'nın yediği golle ilgili eleştiri tweetleri atarken Çağdaş Atan tarafından oyundan alınan Babacar'ın mücadele 1-0 iken kaçırdığı golle ilgili de tepki mesajları paylaşıldı.

Beşiktaş karşısında net bir fırsat kaçıran Babacar, sonraki dakikalarda sakatlanarak oyundan çıktı.

Eski futbol hakemi Ahmet Çakar, Beşiktaş-Alanyaspor mücadelesiyle ilgili olarak şu paylaşımda bulundu;

Ghezzal'ın attığı gol - Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.
Ghezzal'ın attığı gol - Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.

Babacar'ın kaçırdığı pozisyon - Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.
Babacar'ın kaçırdığı pozisyon - Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.

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