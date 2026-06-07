Beşiktaş GAİN'de Ante Zizic sakatlığı nedeniyle ameliyat edilecek

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisinde Beşiktaş GAİN ile Galatasaray MCT Technic, Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Beşiktaş GAİN oyuncusu Ante Zizic (41) ile Galatasaray MCT Technic oyuncusu Freddie Gillespie (sağda) mücadele etti.