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Beşiktaş GAİN'de Ante Zizic sakatlığı nedeniyle ameliyat edilecek

Beşiktaş GAİN'de Ante Zizic sakatlığı nedeniyle ameliyat edilecek

13:387/06/2026, Pazar
G: 7/06/2026, Pazar
AA
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisinde Beşiktaş GAİN ile Galatasaray MCT Technic, Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Beşiktaş GAİN oyuncusu Ante Zizic (41) ile Galatasaray MCT Technic oyuncusu Freddie Gillespie (sağda) mücadele etti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisinde Beşiktaş GAİN ile Galatasaray MCT Technic, Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Beşiktaş GAİN oyuncusu Ante Zizic (41) ile Galatasaray MCT Technic oyuncusu Freddie Gillespie (sağda) mücadele etti.

Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı'nda Hırvat pivot Ante Zizic, sakatlığı nedeniyle ameliyat edilecek.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Beşiktaş GAİN takımımızın 4 Haziran Perşembe günü Bahçeşehir Koleji'yle oynadığı Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçının 4. periyodunda sakatlanarak karşılaşmayı yarıda bırakan Ante Zizic'in, yapılan kontroller sonrasında sol omuz bölgesinde AC eklem yaralanması tespit edilmiş olup değerlendirmeler neticesinde oyuncumuzun cerrahi müdahale ile tedavisine karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Tedavisine başlanan Zizic'in operasyonunun, yarın gerçekleştirileceği de belirtildi.


#Beşiktaş
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