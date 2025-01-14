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Beşiktaş Samsunspor'a hazırlanıyor

Beşiktaş Samsunspor'a hazırlanıyor

16:3114/01/2025, Salı
AA
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Ernest Muçi de çalışmalarda yer aldı.
Ernest Muçi de çalışmalarda yer aldı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Beşiktaş, Samsunspor maçı hazırlıklarına devam etti.


Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre Nevzat Demir Tesisleri’nde, teknik direktör Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü. Futbolcular, ısınma koşuları, kuvvet ve pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maçlarla idmanı tamamladı.


Beşiktaş, Samsunspor maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.






#Beşiktaş
#Samsunspor
#Süper Lig

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