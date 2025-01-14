Beşiktaş Samsunspor'a hazırlanıyor

Ernest Muçi de çalışmalarda yer aldı.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Beşiktaş, Samsunspor maçı hazırlıklarına devam etti.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre Nevzat Demir Tesisleri’nde, teknik direktör Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü. Futbolcular, ısınma koşuları, kuvvet ve pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maçlarla idmanı tamamladı.
Beşiktaş, Samsunspor maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.
#Beşiktaş
#Samsunspor
#Süper Lig