Beşiktaş-Sivasspor: 1-2

Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş sahasında Sivasspor'u konuk etti. Mücadeleyi Sivasspor 2-1 kazandı. Deplasman ekibine galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Erdoğan ve 45. dakikada Yatabare kaydetti. Beşiktaş'ın tek golünü ise 33. dakikada Ljajic attı. Ayrıca 67. dakikada Sivasspor'da Uğur Çiftçi kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Sivasspor puanını 40'a yükseltirken, Beşiktaş ise 30 puanda kaldı. Gelecek hafta Sivasspor sahasında Rizespor'u konuk edecek. Beşiktaş ise deplasmanda Göztepe'nin konuğu olacak.

İlk 11'ler

Beşiktaş: Karius, Rebocho, Vida, Roco, Gökhan, N'Koudou, Elneny, Atiba, Caner, Ljajic, Burak

Sivasspor: Samassa, Uğur, Caner, Appindangoye, Marcelo, Fatih, Hakan, Ziya, Emre, Erdoğan, Yatabare