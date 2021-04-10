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Spor Beşiktaşın kadrosu açıklandı Üç isim dışında eksik yok
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Beşiktaş'ın kadrosu açıklandı: Üç isim dışında eksik yok

Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı Josef de Souza ve sakatlığı devam eden Vincent Aboubakar ile Ajdin Hasic, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında forma giyemeyecek.

Haber Merkezi AA
Beşiktaşın kadrosu açıklandı: Üç isim dışında eksik yok
Siyah-beyazlılar Süper Lig'de zirvede yer alıyor.

Süper Lig'in 34. haftasında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu.

Siyah-beyazlı ekibin kamp kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

  • Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice N'Sakala, Welinton, Domagoj Vida, Bilal Ceylan, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçi, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Bernard Mensah, Georges-Kevin N'Koudou, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Cenk Tosun, Gökhan Töre.

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SPOR
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