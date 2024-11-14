Beşiktaş'ta Göztepe maçı hazırlıkları devam ediyor

Beşiktaş'ta Göztepe maçının hazırlıkları Hollanda'ya giden teknik direktör Giovanni van Bronckhorst olmadan sürüyor.
Yardımcı antrenör Jean Paul van Gastel'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, pas ve 5'e 2 çalışmasıyla başlayan idman, minyatür kale maç ve ardından dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.
Siyah-beyazlılar, Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, dört günlük iznin ardından 19 Kasım Salı günü saat 11.00'de yapacağı antrenmanla sürdürecek.
BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.