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Beşiktaş'ta Göztepe maçı hazırlıkları devam ediyor

Beşiktaş'ta Göztepe maçı hazırlıkları devam ediyor

13:4414/11/2024, Perşembe
DHA
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Beşiktaş'ta Göztepe maçı mesaisi sürüyor.
Beşiktaş'ta Göztepe maçı mesaisi sürüyor.

Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş'ta Göztepe maçının hazırlıkları Hollanda'ya giden teknik direktör Giovanni van Bronckhorst olmadan sürüyor.


Yardımcı antrenör Jean Paul van Gastel'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, pas ve 5'e 2 çalışmasıyla başlayan idman, minyatür kale maç ve ardından dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.


Siyah-beyazlılar, Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, dört günlük iznin ardından 19 Kasım Salı günü saat 11.00'de yapacağı antrenmanla sürdürecek.



#Beşiktaş
#Göztepe
#Süper Lig

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