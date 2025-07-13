Beşiktaş'ta yeni sezon mesaisi sürüyor

Beşiktaş, Avusturya kampındaki yeni sezon hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve 5’e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, sahada minyatür kale oyun, bitiricilik ve koşuyla tamamlandı.
Siyah-beyazlılar, Avusturya kamp çalışmaları kapsamında TSİ 18.00’de Datenpol Arena’da ikinci hazırlık maçında FC Admira Wacker ile karşılaşacak.