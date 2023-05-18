Bjelica: Takım elinden geleni yaptı

90 dakikayı değerlendirerek sözlerine başlayan Bjelica, "Rakibimizi kutlayarak başlamak istiyorum. Hak ettikleri bir galibiyet aldılar. Bizim yakaladığımız pozisyonlar vardı. Bunları değerlendiremedik. Değerlendirebilseydik daha farklı olabilirdi. Rakibimiz ikinci yarının ilk 5-10 dakikasında daha iyi oynadı ama bizim pozisyonlarımız vardı. Takım elinden geleni yaptı." ifadelerini kullandı.