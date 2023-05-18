Bjelica: Takım elinden geleni yaptı

Nenad Bjelica
Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-1 kaybetti. Bordo mavililer 48 puanda kaldı.
Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica 3-1'lik yenilginin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
90 dakikayı değerlendirerek sözlerine başlayan Bjelica, "Rakibimizi kutlayarak başlamak istiyorum. Hak ettikleri bir galibiyet aldılar. Bizim yakaladığımız pozisyonlar vardı. Bunları değerlendiremedik. Değerlendirebilseydik daha farklı olabilirdi. Rakibimiz ikinci yarının ilk 5-10 dakikasında daha iyi oynadı ama bizim pozisyonlarımız vardı. Takım elinden geleni yaptı." ifadelerini kullandı.
Taktiksel tercihlerle ilgili gelen soruya ise Bjelica şu yanıtı verdi, "Maç kazanmaya çalışıyoruz. Son maçı da böyle kazandık. Biz oyuncularımızı denemeye, farklı pozisyonlarda denemeye ve neler verebileceklerini görmeye çalışıyoruz. Maç kazanmaya çalışıyoruz."