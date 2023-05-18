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Spor

Bjelica: Takım elinden geleni yaptı

Trabzonspor, Süper Lig'de Fenerbahçe'ye kaybetti. Maçın ardından bordo-mavililerin teknik direktörü Nenad Bjelica mağlubiyeti değerlendirdi. Bjelica, "Yakaladığımız pozisyonlar vardı. Bunları değerlendiremedik. Değerlendirebilseydik daha farklı olabilirdi." dedi.

23:06 . 18/05/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Nenad Bjelica

Nenad Bjelica

Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-1 kaybetti. Bordo mavililer 48 puanda kaldı.


Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica 3-1'lik yenilginin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.


90 dakikayı değerlendirerek sözlerine başlayan Bjelica, "Rakibimizi kutlayarak başlamak istiyorum. Hak ettikleri bir galibiyet aldılar. Bizim yakaladığımız pozisyonlar vardı. Bunları değerlendiremedik. Değerlendirebilseydik daha farklı olabilirdi. Rakibimiz ikinci yarının ilk 5-10 dakikasında daha iyi oynadı ama bizim pozisyonlarımız vardı. Takım elinden geleni yaptı." ifadelerini kullandı.


Taktiksel tercihlerle ilgili gelen soruya ise Bjelica şu yanıtı verdi, "Maç kazanmaya çalışıyoruz. Son maçı da böyle kazandık. Biz oyuncularımızı denemeye, farklı pozisyonlarda denemeye ve neler verebileceklerini görmeye çalışıyoruz. Maç kazanmaya çalışıyoruz."




#Nenad Bjelica
#Trabzonspor
#Süper Lig
40 dakika önce
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