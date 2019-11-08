AVRUPA LİGLERİ

Brugge'de Diagne krizi: Kadro dışı bırakıldı

Club Brugge Teknik Direktörü Philippe Clement, Mbaye Diagne'yi kadro dışı bıraktığını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Diagne, Brugge formasıyla çıktığı 9 maçta 4 gol attı.

Diagne, Brugge formasıyla çıktığı 9 maçta 4 gol attı.

Galatasaray'ın Club Brugge'e kiraladığı Mbaye Diagne, Şampiyonlar Ligi'nde PSG ile oynanan maçta takım arkadaşı Vanaken elinden alarak kullandığı penaltıyı kaçırmıştı. Belçika basınında yer alan haberlerde Senegalli futbolcunun maçın ardından soyunma odasında takım arkadaşlarıyla sözlü tartışma yaşadığı aktarılmıştı.

"Kadro dışı bırakıldı ve ciddi bir para cezası alacak"

Brugge Teknik Direktörü Philippe Clement, yaşananlarla ilgili bugün basın toplantısı düzenledi.

Mbaye Diagne'yi kadro dışı bıraktığını açıklayan 45 yaşındaki çalıştırıcı, "Diagne'yle bir sohbetim oldu ve özür diledi. Takımda kalıp kalmayacağı kendisine bağlı. Davranışlarını gözlemleyeceğim. Kendisi kadro dışı bırakıldı ve ciddi bir para cezası alacak" ifadelerini kullandı.

Diagne'nin PSG maçında kaçırdığı penaltı
Diagne'nin PSG maçında kaçırdığı penaltı
Reuters

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