Brugge'de Diagne krizi: Kadro dışı bırakıldı

Galatasaray'ın Club Brugge'e kiraladığı Mbaye Diagne, Şampiyonlar Ligi'nde PSG ile oynanan maçta takım arkadaşı Vanaken elinden alarak kullandığı penaltıyı kaçırmıştı. Belçika basınında yer alan haberlerde Senegalli futbolcunun maçın ardından soyunma odasında takım arkadaşlarıyla sözlü tartışma yaşadığı aktarılmıştı.

"Kadro dışı bırakıldı ve ciddi bir para cezası alacak"

Brugge Teknik Direktörü Philippe Clement, yaşananlarla ilgili bugün basın toplantısı düzenledi.

Mbaye Diagne'yi kadro dışı bıraktığını açıklayan 45 yaşındaki çalıştırıcı, "Diagne'yle bir sohbetim oldu ve özür diledi. Takımda kalıp kalmayacağı kendisine bağlı. Davranışlarını gözlemleyeceğim. Kendisi kadro dışı bırakıldı ve ciddi bir para cezası alacak" ifadelerini kullandı.