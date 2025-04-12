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Çağdaş Atan'dan Solskjaer şaşkınlığı: 'Herkesin dediği kadar varmış'

Çağdaş Atan'dan Solskjaer şaşkınlığı: 'Herkesin dediği kadar varmış'

22:4212/04/2025, Cumartesi
G: 12/04/2025, Cumartesi
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Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan
Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, 2-0'lık Beşiktaş galibiyetini değerlendirdi. Oyuncularını tebrik eden Atan, "Maçın 90 dakikalık kısmının 70-75 dakikasını en iyi şekilde oynadık. Oyuncularım muazzama yakın oynadılar." dedi. Ayrıca Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

Trendyol Süper Lig 31. haftasında Başakşehir deplasmanda Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti. Galibiyetin ardından teknik direktör Çağdaş Atan basın toplantısında soruları yanıtladı.


Çağdaş Atan'ın açıklamaları şöyle:
'70-75 dakikasını en iyi şekilde oynadık'

"Oyuncularımı tebrik ederek başlamak istiyorum. Yaptığımız analizde, gösterdiğimiz opsiyonlar, çalıştığımız taktikleri bunların çoğunu yaptı oyuncularımız. Bence maçın 90 dakikalık kısmının 70-75 dakikasını en iyi şekilde oynadık. Biraz daha topa sahip olabilirdik. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Muazzama yakın oynadılar."


'Çok büyük bir adım attık'

"Bizim haftalarımız demiştim. Biz aslında buraya gecikmeli geldik. Avrupa maçları, sakatlar, transferler... Şu anda bir düzenin içerisine girdik ama ayaklarımız yere sağlam basıyor. Bundan sonra önümüze galibiyetlerle devam etmek istiyoruz. Çok büyük bir adım attık. Bunu anlamlandırmak için önümüzdeki maçları da kazanmak istiyoruz."

'Bu Başakşehir'in rutini'

"3 hafta önce bir isyan başlatmıştık. Oyuncularım bunu sahada gösterdi, arkasında duruyorlar bu isyanın. Bunu devam etmeliyiz. 8 maçımız var. Böyle devam etmemiz gerekiyor. Bu Başakşehir'in rutini. Böyle devam etmeliyiz. Hedefimiz belli, bir şekilde o sıralamayı alıp Avrupa'ya gitmek. İlk 4'e gidip Avrupa'ya gidersek harika bir sezon geçirmiş olacağız."


'Herkesin dediği kadar varmış'

"Ole Gunnar Solskjaer, çok beyefendi bir adam. İlk kez tanıştım, herkesin dediği kadar varmış. Bu lige renk ve uzun zamandır göremediğimiz saygıyı getirdi."






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