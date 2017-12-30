Cedi'den Cenk Tosun'a 'Hayırlı olsun' mesajı

Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Cenk Tosun, NBA All-Star 2018 oylaması için Cleavland forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman'a sosyal medya hesabından destek verdi.

Cedi, Everton'a transferi gündemde olan Cenk'in bu desteğine, "Abi çok teşekkür ederim. Senin için de hayırlısı olsun" diye yanıt verdi.

Cenk Tosun ise milli basketbolcunun mesajı üzerine "Gururumuzsun kardeşim" paylaşımında bulundu.

Gururumuzsun kardeşim.. — Cenk Tosun (@CenkTosun_) 29 Aralık 2017





🏀NBA All Star 2018 için oylama başladı...



➖ Twitter hesaplarınızdan "#NBAVote Cedi Osman" yazmak 1 oy sayılıyor. Bu tweete atacağınız retweet de oy olarak kabul edilecek. pic.twitter.com/YaYAITfBDk — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 26 Aralık 2017



