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Cedi'den Cenk Tosun'a 'Hayırlı olsun' mesajı

Beşiktaş'tan Everton'a transfer olması beklenen Cenk Tosun ile milli basketbolcu Cedi Osman arasında sosyal medyada dikkat çeken bir diyalog yaşandı. Cedi, All Star oylaması için kendisine destek veren Cenk Tosun'a "Abi hayırlı olsun" karşılığını verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cenk Tosun siyah-beyazlı formayla çıktığı 142 maçta 64 gol atarken 13 asist yaptı.

Cenk Tosun siyah-beyazlı formayla çıktığı 142 maçta 64 gol atarken 13 asist yaptı.

Fotoğraf: AA

Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Cenk Tosun, NBA All-Star 2018 oylaması için Cleavland forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman'a sosyal medya hesabından destek verdi.

Cedi, Everton'a transferi gündemde olan Cenk'in bu desteğine, "Abi çok teşekkür ederim. Senin için de hayırlısı olsun" diye yanıt verdi.

Cenk Tosun ise milli basketbolcunun mesajı üzerine "Gururumuzsun kardeşim" paylaşımında bulundu.



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