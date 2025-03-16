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Çorum FK Teknik Direktörü Tuncay Şanlı'dan galibiyet değerlendirmesi

Çorum FK Teknik Direktörü Tuncay Şanlı'dan galibiyet değerlendirmesi

16:2716/03/2025, Pazar
AA
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Tuncay Şanlı, Ankara Keçiörengücü maçı sonrası konuştu.
Tuncay Şanlı, Ankara Keçiörengücü maçı sonrası konuştu.

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında konuk ettiği Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü 3-2 mağlup eden Ahlatcı Çorum FK'nin teknik direktörü Tuncay Şanlı, "Önemli bir galibiyet aldık. Yukarıdan kopmamak adına bu galibiyete ihtiyacımız da vardı." dedi.

Şanlı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçtan önce çok zor bir karşılaşmaya çıkacaklarını bildiklerini ve buna göre hazırlandıklarını söyledi.


Karşılaşmanın ilk yarısında istedikleri oyunu oynayamadıklarını, skor olarak geriye düştüklerinde iyi reaksiyon gösterdiklerini belirten Şanlı, "İkinci yarı daha agresif olmak istiyorduk ki öyle de başladık. Özellikle orta saha mücadelesinin çok yüksek olacağını biliyorduk ama biz daha fazla kenarları kullanmak istiyorduk. Önemli bir galibiyet aldık. Yukarıdan kopmamak adına bu galibiyete ihtiyacımız vardı. Oyuncu grubunu tebrik ediyorum." diye konuştu.


Lig'de takımların puanlarının yakın olmasından ötürü sıralamanın sürekli değiştiğine dikkati çeken Şanlı, milli maç dolayısıyla verilen arada dinlenip yola devam edeceklerini kaydetti.





#Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Tuncay Şanlı
#Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Erkan Sözeri
#Trendyol 1. Lig

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