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Çorum FK'dan kritik galibiyet

Çorum FK'dan kritik galibiyet

16:0916/03/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Ahlatcı Çorum FK ile Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Çorum Şehir Stadı'nda karşılaştı. Çorum FK oyuncusu Ali Akman (18), karşılaşmada forma giydi.
Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Ahlatcı Çorum FK ile Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Çorum Şehir Stadı'nda karşılaştı. Çorum FK oyuncusu Ali Akman (18), karşılaşmada forma giydi.

Trendyol 1. Lig'de heyecan 30. hafta müsabakalarıyla devam ediyor. Ahlatcı Çorum FK, evinde Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü 3-2 yendi.

Trendyol 1. Lig'de 30. hafta maçları oynanıyor. Ahlatcı Çorum FK sahasında ağırladığı Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü 3-2 mağlup etti.


Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 6'da Atakan Akkaynak, 62'de Ferhat Yazgan ve 90+6. dakikada Burak Süleyman kaydetti. Konuk takımın golleri ise 4 ve 20. dakikalarda Dembele'den geldi.


Öte yandan Çorum FK'da Kadir Seven 75. dakikada kırmızı kart gördü.


Bu sonucun ardından Ahlatcı Çorum FK puanını 45'e yükseltti. Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ise 42 puanda kaldı.




#Ahlatcı Çorum FK
#Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü
#Futbol

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