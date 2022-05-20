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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarih yazan kadın sporculara tebrik: Hedef Paris Olimpiyatları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda 5 altın 2 bronz madalya ile tarih yazan sporcuları tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah hedef Paris Olimpiyatları" ifadesini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğandan tarih yazan kadın sporculara tebrik: Hedef Paris Olimpiyatları
​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Ayşe Çağırır, Buse Naz Çakıroğlu, Hatice Akbaş, Busenaz Sürmeneli, Şennur Demir ile bronz madalya kazanan Sema Çalışkan ve Elif Güneri'yi tebrik etti.

HEDEF PARİS OLİMPİYATLARI

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında "Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda 5 altın 2 bronz madalya ile tarih yazan, takım hâlinde şampiyon olan millî sporcularımızı şahsım ve milletim adına yürekten tebrik ediyorum. Şimdi, inşallah hedef Paris Olimpiyatları!" ifadelerini kullandı.

Busenaz Sürmeneli dünya şampiyonu
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