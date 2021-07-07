Spor Damsgaardın İngiltereye attığı frikik golünde dikkat çeken detay
FUTBOL FUTBOL

Damsgaard'ın İngiltere'ye attığı frikik golünde dikkat çeken detay

Danimarka'nın genç yıldızı Damsgaard, EURO 2020 yarı final maçında muhteşem bir frikik golüne imza attı. 21 yaşındaki futbolcunun attığı frikik golünde barajdaki görüntü ise dikkat çekti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Damsgaardın İngiltereye attığı frikik golünde dikkat çeken detay
Damsgaard, İngiltere'nin EURO 2020'de yediği ilk golü atan isim oldu.

Danimarkalı yıldız Damsgaard'ın İngiltere'ye attığı golde takım arkadaşlarının İngiltere barajı önündeki görüntüsü dikkat çekti.

21 yaşındaki futbolcunun attığı frikikte farklı bir baraj daha kuran Danimarkalı oyuncular sonrasında İngiltere barajının önüne geldi. Damsgaard'ın şutunun geçmesi ve kaleci Pickford'u şaşırtmaya çalışan futbolcular amaçlarına ulaştı.

Damsgaard'ın harika şutu sonrasında top filelerle buluştu ve Vikingler 1-0 öne geçti.

Danimarkalı futbolcular İngiltere barajını dağıtıp kaleci Pickford'u şaşırtmaya çalıştı.
Danimarkalı futbolcular İngiltere barajını dağıtıp kaleci Pickford'u şaşırtmaya çalıştı.

İşte o anlar;

Abone Ol Google News
Finalin adı: İtalya-İngiltere

Finalin adı: İtalya-İngiltere

İngiltere, 120 dakika sonunda finale yükseldi.
Dünya yıldızı Süper Ligde

Dünya yıldızı Süper Lig'de

​Ligin yeni takımı transferin ardından Avrupa'da gündem oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuk olduğu ailenin doğacak bebeğinin ismini verdi

​Danimarka'nın attığı frikik golünde görünmeyen kahramanlar var.

​Kilometrelerce öteden görüldü.

​Sağlık Bakanı Koca'dan aşı vurgusu.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 milyonuncu anahtarı teslim etti.

​Mehmet Aydın, savcılık ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilmişti.

​AK Parti Sözcüsü Çelik MKYK sonrası açıklama yapıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Altyapı ve ulaşımda 81 ile çağ atlattık
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Altyapı ve ulaşımda 81 ile çağ atlattık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sincan Saraycık TOKİ Konutları'nda TOKİ 1 Milyonuncu Konut Anahtar Teslim Töreni'nde konuştu. Erdoğan burada yaptığı açıklamada, yaklaşık 200 milyar liralık yatırımla her kesimden vatandaşı ev sahibi yaptıklarını ifade ederek, "Altyapı ve ulaşımda İstanbul'dan başlayarak 81 ile çağ atlattık." dedi. Turgut Özal'ın kurduğu TOKİ'yi yeniden yapılandırarak konut üretim merkezi haline getirdiklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı, "2003-2019 arasında 1 milyon 173 bin binada 11 milyon 320 bin konut üretilmiştir" şeklinde konuştu.
Hindistan’da hükümette koronavirüs depremi: 12 bakan istifa etti
Dünya

Hindistan’da hükümette koronavirüs depremi: 12 bakan istifa etti

Hindistan’da Başbakan Narendra Modi’nin kabine değişikliği planı kapsamında 12 bakan istifa etti. Başbakan Modi, ülkede Kovid-19 salgınını yönetme biçimine yönelik yoğun eleştiriler üzerine kabine değişikliği yapacağını duyurmuştu.
Türkiye ile Gabon arasında eğitim alanında iş birliği anlaşması imzalandı
Gündem

Türkiye ile Gabon arasında eğitim alanında iş birliği anlaşması imzalandı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Gabon Cumhuriyeti Eğitim Bakanı Patrick Mouguıama-Daouda tarafından iki ülke arasında eğitim alanında iş birliği anlaşması imzalandı. Milli Eğitim Bakanı Selçuk yaptığı açıklamada, "Mesleki ve teknik eğitim alanında bu başarı örneğini sergileyen ülkemiz ile Gabon eğitim sistemindeki mesleki ve teknik eğitimin ekonomiye katkı sağlamasına ve işsizlikle mücadeleye yönelik mesleki eğitim alanında tecrübe paylaşımı yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.