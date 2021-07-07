Damsgaard'ın İngiltere'ye attığı frikik golünde dikkat çeken detay

Danimarkalı yıldız Damsgaard'ın İngiltere'ye attığı golde takım arkadaşlarının İngiltere barajı önündeki görüntüsü dikkat çekti.
21 yaşındaki futbolcunun attığı frikikte farklı bir baraj daha kuran Danimarkalı oyuncular sonrasında İngiltere barajının önüne geldi. Damsgaard'ın şutunun geçmesi ve kaleci Pickford'u şaşırtmaya çalışan futbolcular amaçlarına ulaştı.
Damsgaard'ın harika şutu sonrasında top filelerle buluştu ve Vikingler 1-0 öne geçti.
İşte o anlar;
⚽İşte Damsgaard'ın frikikten attığı harika gol! #EURO2020 #ENG #DEN pic.twitter.com/iWtysh07xn
⚽İşte Damsgaard'ın frikikten attığı harika gol! #EURO2020 #ENG #DEN pic.twitter.com/iWtysh07xn— TRT Spor (@trtspor) July 7, 2021