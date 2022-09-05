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Beşiktaş'ta Dele Alli sakatlandı

Beşiktaş'ın yeni transferi Dele Alli, Ankaragücü maçının ardından sağ uyluk arka adalesinde ağrı hissetti. Oyuncuya çekilen MR görüntülemesinde adalede gerilme ve ödem tespit edildiği bildirildi. Peki yıldız futbolcunun sakatlığı ne kadar sürecek? Hangi maçla beraber yeniden sahalara dönecek? İşte cevabı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Dele Alli ne kadar sahalardan uzak kalacak? İşte dönüş tarihi
Dele Alli

Beşiktaş'ın yeni transferi Dele Alli, Ankaragücü maçında aldığı darbe sonucu sakatlandı. Kulüpten yapılan açıklamada oyuncunun tedavisine başlandığı ve en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.

Kulüpten yapılan açıklamanın tamamında, "Futbol A Takımımızın, 4 Eylül 2022 tarihinde MKE Ankaragücü ile oynadığı müsabakada, sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden oyuncumuz Dele Alli’nin yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce devam edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Dele Alli kaç maç kaçıracak? Ne zaman sahalara dönecek?

26 yaşındaki yıldız futbolcu Dele Alli'nin tedavisi başladı. Oyuncuya uygulanacak tedavilerin ortalama 2 hafta süreceği ve bu sürenin sonunda takımla beraber çalışmalara başlayacağı öngörülüyor. Dele Alli böylelikle, en az 2 maçta forma giyemeyecek.

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