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Deniz Öncü Macaristan'da 17'nci tamamladı

Deniz Öncü Macaristan'da 17'nci tamamladı

19:397/06/2026, Pazar
AA
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Deniz Öncü, Moto2 Dünya Şampiyonası'nın 8. ayağını 17. sırada tamamladı.
Deniz Öncü, Moto2 Dünya Şampiyonası'nın 8. ayağını 17. sırada tamamladı.

Moto2 Dünya Şampiyonası'nın Macaristan'da düzenlenen 8. ayağında motosiklet sürücüsü Deniz Öncü, 17. sırada tamamladı.

Motosiklet sürücüsü Deniz Öncü, Moto2 Dünya Şampiyonası'nın Macaristan'da düzenlenen 8. ayağını 17. sırada tamamladı.

ELF Marc VDS takımı adına yarışan Red Bull sporcusu Deniz Öncü, Balaton Park Pisti'nde mücadele etti. Deniz, 23. cepten başladığı yarışı 17. sırada bitirdi.

Yarışı, İspanyol sürücü Manuel Gonzalez birinci, Çek pilot Filip Salac ikinci, Avustralyalı pilot Senna Agius da üçüncü tamamladı.



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