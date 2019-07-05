AVRUPA LİGLERİ

Derby County, Cocu’ya emanet

İngiliz ekibi Derby County, Fenerbahçe’nin Hollandalı eski teknik direktörü Phillip Cocu ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Haber Merkezi IHA
48 yaşındaki teknik adam, geçtiğimiz sezona Fenerbahçe’de başlamış, ligin ilk yarısı bitmeden takımdan ayrılmıştı. Cocu ayrıca Hollanda Ligi ekiplerinden PSV Eindhoven’ı da çalıştırmıştı.

48 yaşındaki teknik adam, geçtiğimiz sezona Fenerbahçe’de başlamış, ligin ilk yarısı bitmeden takımdan ayrılmıştı. Cocu ayrıca Hollanda Ligi ekiplerinden PSV Eindhoven’ı da çalıştırmıştı.

Fotoğraf: IHA

İngiltere Championship ekiplerinden Derby County, teknik adamları Frank Lampard’ın Chelsea’nin başına geçmesinin ardından yeni teknik direktörünü buldu. İngiliz ekibi, bu doğrultuda Hollandalı çalıştırıcı Phillip Cocu ile anlaştı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Cocu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

  • 48 yaşındaki teknik adam, geçtiğimiz sezona Fenerbahçe’de başlamış, ligin ilk yarısı bitmeden takımdan ayrılmıştı. Cocu ayrıca Hollanda Ligi ekiplerinden PSV Eindhoven’ı da çalıştırmıştı.


Derby County ile anlaştığı için mutlu olduğunu belirten Phillip Cocu, yeni maceraya başlamaya ve taraftarlarla buluşmak için sabırsızlandığını belirtti.


Cocu futbolculuk kariyerinde ise AZ Alkmaar, Vitesse, PSV Eindhoven, Barcelona ve Al Jazira Abu Dhabi takımlarında forma giymişti.

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