Dikkat çeken istatistik: En çok artış Trabzonspor'da

Trabzonspor elde etti. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Süper Lig'de VAR sistemi ilk kez 2018-2019 sezonunda kullanılmaya başlandı. O sezondan itibaren ilginç bir istatistik ortaya çıktı. VAR ile oynanan 4 sezonda Trabzsonspor topladığı 280 puanla zirvde yer aldı. VAR önceki 4 sezonda ise Beşiktaş topladığı 296 puanla zirvede yer alıyor.

Galatasaray ile Beşiktaş 2'şer defa şampiyon oldu

VAR'dan önce oynanan 4 sezonda Galatasaray ve Beşiktaş 2'şer defa şampiyon oldu. Bu süreçte Beşiktaş 296 puanla en çok puan toplayan takım olurken, Galatasaray 267 puan topladı. Fenerbahçe topladığı 284 puanla en çok puan toplayan ikinci takım olmasına karşın şampiyonluk yaşayamadı. Sarı lacivertli ekip bu dört sezonun üçünde üç defa ligi ikinci bitirdi. Trabzonspor ise bu süreçte 203 puan toplayabildi.

En çok artış Trabzonspor'da

VAR’dan sonra oynanan dört sezonda ise Trabzonspor dışında dramatik bir artış yaşanmadı. Bordo-mavili ekip VAR’dan önce oynanan dört sezona göre VAR’dan sonraki dört sezonda 77 puan daha fazla puan aldı. Karadeniz ekibi bu dönemde bir defada şampiyonluk yaşadı. Bu süreçte Trabzonspor 280 puanla zirvede yer aldı. Beşiktaş 270, Galatasaray 261 ve Fenerbahçe 254 puan topladı. Bu süreçte Beşiktaş ve Galatasaray 1’er defa şampiyon oldu. Diğer sezonda ise Başakşehir’de bir defa şampiyon oldu.

Kırmızı kartlar katlandı

VAR’dan önceki döneme göre VAR ile oynanan dört sezonda kırmızı kartlar sayısı katlanarak arttı. VAR’dan önce oynanan dört sezonda Trabzonspor gördüğü 24 kırmızı kart ile dört büyük takım arasında zirvede yer aldı. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ise bu süreçte 14’er kırmızı kart gördü. VAR ile oynan dört sezonda ise Fenerbahçe 31 kırmızı kart ile en çok kırmzı kart gören takım oldu. Bu dönemde Beşiktaş 23, Galatasaray 21 kırmızı kart görürken, Trabzonspor 16 kırmızı kart ile en düşük kırmızı kart gören ekip oldu.







