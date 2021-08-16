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Kayserispor'un genç yıldız adayı Doğan Alemdar Avrupa'ya gidiyor

Kayserispor’un genç kalecisi Doğan Alemdar’ın, Fransa’nın Rennes takımına transferi konusunda iki kulüp anlaştı. 18 yaşındaki futbolcu için ödenecek bonservis bedeli de belli oldu.

Haber Merkezi İHA
Doğan Alemdar transfer oldu mu: Kayserispor kaç para bonservis alacak?
Doğan Alemdar geçtiğimiz sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmişti.

Süper Lig takımlarından Kayserispor, kaleci Doğan Alemdar için Fransa’nın Rennes takımı ile anlaşmaya vardı. Genç file bekçisinin yeni kulübüyle 5 yıllık kontrat yapacağı belirtildi.

Doğan Alemdar'ın bonservis bedeli ne kadar?

Doğan Alemdar’ın Rennes’e transferi için görüşmeleri yürüten menajer Serdar Dağlı, sarı-kırmızılı kulübe müjdeli haberi verdi. Kayserispor, kaleci Doğan Alemdar’ın transferi için yaklaşık 3,5 Milyon euroya anlaşmaya vardı. Rennes takımının, Doğan ile 5 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Doğan bugün noter kanalıyla resmi sözleşmeye imzayı atacak.

  • Fransa’ya gitmek için işlemlerine başlanılan Doğan, vize işleminin bitmesi neticesinde yeni takımına katılacak.

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