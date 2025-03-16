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Dört milli boksörümüz altın madalya için ringe çıkacak

Dört milli boksörümüz altın madalya için ringe çıkacak

10:1316/03/2025, Pazar
AA
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Milli boksör Hatice Akbaş da ringe çıkacak.
Milli boksör Hatice Akbaş da ringe çıkacak.

Sırbistan'da gerçekleşen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 4 milli boksör, bugün altın madalya kazanmak için mücadele verecek.

Niş kentindeki Cair Spor Merkezi'nde düzenlenen şampiyonada 12 sıklette altın madalya maçları TSİ 19.00'da başlayacak.


Sırbistan'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda bugün Buse Naz Çakıroğlu, Hatice Akbaş, Busenaz Sürmeneli yeniden dünya şampiyonu olmak, Büşra Işıldar ise ilk şampiyonluğu için ringe çıkacak


Tek tek oynanacak finallerde ilk ringe çıkacak milli boksör Buse Naz Çakıroğlu olacak. Buse Naz Çakıroğlu, 52 kiloda ikinci kez dünya şampiyonu olmak için Kuzey Kore'den Pang Chol Mi'yle karşılaşacak.


Buse Naz'ın hemen ardından Hatice Akbaş sahne alacak. Hatice, 54 kiloda Faslı Widad Bertal ile altın madalya mücadelesi verecek.


Buse Naz Sürmeneli ise finallerin 7. ayağında ringe çıkacak. Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu ünvanlı milli sporcu 66 kilo finalinde Özbekistan'dan Navbakhor Khamidova'yla üçüncü kez dünya şampiyonu olmak için karşı karşıya gelecek.


Final gününde ringe çıkacak son milli boksör ise 81 kiloda Büşra Işıldar olacak. Genç boksör, Rusya'dan Saltanat Medenova'ya rakip olacak.


Türkiye, 4 altın madalya alarak takım halinde dünya şampiyonluğu için çekiştiği Rusya ve Kazakistan'ı geçmeye de çalışacak.



#Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası
#Sırbistan
#Buse Naz Çakıroğlu
#Hatice Akbaş
#Busenaz Sürmeneli
#Büşra Işıldar

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