Erik ten Hag'tan Mourinho'ya: 'Çok kupa kazandı fakat...'

Manchester United, UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak.





Mücadele öncesi teknik direktör Erik ten Hag ile futbolculardan Christian Eriksen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Teknik direktör Erik ten Hag'ın açıklamaları şöyle:

"Bazı sakat futbolcularımız var fakat elimizdeki oyuncular yeterli. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız."





'Oyuncularımız hazır'

"Bizim oyuncularımız bu konuda tecrübeli. Böyle atmosferde çok fazla maç oynadık. Oyuncularımız hazır, bu bizim için bir motivasyon olacak."





'Yapmamız gerekeni biliyoruz'

"Jose Mourinho daha önceden Avrupa Kupası'nı kazandırmıştı. Biz de yerel kupalarda başarılı olduk. Avrupa'da başarılı olmak istiyoruz. Önümüzde büyük bir fırsat var ama bunun için maçları kazanmanız gerekiyor. İki maçta 2 puanımız var. Yapmamız gerekeni biliyoruz."

"Biz geçen sene Avrupa'da çok maç oynadık. Bu sene önümüzde çok maç var. Sonuçta zor ama kendimize güveniyoruz ve Avrupa'da başarılı olmak istiyoruz."





'Kazanamadığınızda eleştirilirsiniz'

"Mourinho çok fazla kupa kazandı fakat futbolda her yıl kendinizi tekrar ispatlamanız gerekiyor. Çünkü kazanamadığınızda eleştirilirsiniz. Önemli olan yıl sonunda nereye geldiğiniz. Ben Mourinho'nun Fenerbahçe'yi en iyi performansına ulaştıracağına inanıyorum."

'Fenerbahçe çok iyi takım'

"Fenerbahçe'den bazı oyuncularla birlikte daha önce kupalar kazandım. Fred, Amrabat ve Tadic ile birçok kupa aldım. Mesela Dzeko gibi çok önemli bir oyuncuları var. Fenerbahçe çok iyi takım. Ama karşımızdaki takımı ne çok büyük görüyoruz ne de çok küçük görüyoruz. Bizim amacımız finale çıkmak. Bu doğrultuda da iyi takımlarla güzel maçlar yapmak istiyoruz."





Christian Eriksen ise şöyle konuştu:

"Yıllar önce Danimarka Milli Takımı'yla oynadım. Geçen sene Galatasaray'a karşı buradaki maçta atmosferi gördük. Futbolcular bu tarz atmosferleri seviyor. Bu futbolcuları motive ediyor. Zaten maç başladığında sadece futbolu düşünüyorsunuz"

"Fark etmiyor. Her oyunda oynuyoruz. Oyun içinde de bazen 4-4-2, 4-5-1 değişiklik gösterebiliyor. Önemli olan çok oynayabilmek. Mevkii için de hocamız karar veriyor"















