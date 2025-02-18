Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Ertuğrul Doğan'dan Ahmet Suat Özyazıcı için anma mesajı

Ertuğrul Doğan'dan Ahmet Suat Özyazıcı için anma mesajı

17:1818/02/2025, Salı
AA
Sonraki haber
Ertuğrul Doğan, Ahmet Suat Özyazıcı'nın kabri başında dua ediyor.
Ertuğrul Doğan, Ahmet Suat Özyazıcı'nın kabri başında dua ediyor.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavili kulübün ve Türk futbolunun unutulmaz ismi Ahmet Suat Özyazıcı'yı özlemle andıklarını bildirdi.

Eruğrul Doğan, Ahmet Suat Özyazıcı'nın vefatının ikinci yıl dönümü dolayısıyla kulübün internet sitesinden yayımladığı mesajda, "Kulübümüzün ve Türk futbolunun unutulmaz ismi, efsane teknik direktörümüz Ahmet Suat Özyazıcı'yı aramızdan ayrılışının ikinci yılında saygı, minnet ve özlemle anıyoruz" ifadesine yer verdi.



Özyazıcı'nın sadece Trabzonspor'da değil, Türk futbol tarihinde de silinmez izler bırakmış, kazandığı başarılarla Türk futbolunun gidişatını değiştirmiş bir isim olduğunu vurgulayan Doğan, şunları kaydetti:


"Onun liderliğinde kazanılan şampiyonluklar, şehrimizin futbol devrimini tüm dünyaya göstermiştir. Zekası, çalışkanlığı ve futbol anlayışıyla örnek alınan hocamız, sadece başarılarıyla değil, mütevazılığı ve Trabzonspor sevgisiyle de hafızalarımızda yaşamaya devam ediyor. Bugün, onun bıraktığı mirasın izinde, aynı inanç ve kararlılıkla mücadelemizi sürdürüyoruz. Ahmet Suat Özyazıcı'nın adını ve başarılarını her daim yaşatacak, yeni nesillere anlatacağız. Bu vesileyle, kıymetli büyüğümüzü bir kez daha rahmetle anıyor, ailesine, sevenlerine ve tüm camiamıza sabırlar diliyorum."




#Trabzonspor
#Ertuğrul Doğan
#Ahmet Suat Özyazıcı

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
1381 engelli öğretmen ataması yapılacak: İşte başvuru şartları ve tarihleri