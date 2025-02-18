Uğurcan Çakır efsanenin izinde

Hem saha içindeki liderliği hem de kulübe olan bağlılığıyla dikkat çeken Çakır, şimdiden Trabzonspor tarihine adını yazdırdı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, futbolculuk döneminde bordo-mavili takımın kalesini 15 sezon korudu ve 600’ün üzerinde maça çıktı. Güneş, şampiyonluklarla birlikte birçok kupa kaldırdı. Bordo-mavili takımın kalecisi Uğurcan Çakır da Şenol Güneş’in izinde ilerliyor. 274 müsabakada görev alan başarılı eldiven, Güneş’in ardından en çok forma giyen kaleci oldu. Çakır’ı, Onur Recep Kıvrak 251 mücadeleyle takip etti.