Tolga Zengin: Trabzonspor'dan Beşiktaş'a transfer olunca ağladım

"Uğurcan Çakır her takımda oynar"





Tolga Zengin, Trabzonspor'un güncel form durumunu hakkında "Bu oyuncu grubu, çok alışılagelmişin dışında reaksiyon veremeyen bir oyuncu grubu. Şimdi zaten belli yerlere o yüzünden transfer yapılıyor. Bence başlangıç noktasından şu ana gelişimler var ama çok daha yol alması gerektiğine katılıyorum. 'Neden?' dersen sebepleri çok fazla. Şenol hoca kendi istediği kadroyu şu an oluşturmaya başladı" yorumunu yaptı.





Zengin ayrıca Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır'ın dünyanın her takımında oynayabileceğini söyledi.