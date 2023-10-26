Ertuğrul Doğan'ın dayısı Turgut Şahinkaya'ya son görev

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan’ın dayısı, bordo-mavili kulübün eski yöneticisi ve divan kurulu üyesi Turgut Şahinkaya, son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul’da Ataköy Ömer Duruk Camisi’nde öğle vakti kılınan cenaze namazına Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavili kulübün yönetim kurulu üyeleri, Trabzonspor eski başkanlarından Mustafa Günaydın ve Nuri Albayrak, İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, teknik direktör Şenol Güneş, spor, iş ve sanat dünyasından isimler ile Şahinkaya’nın yakınları katıldı.