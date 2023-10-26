Ertuğrul Doğan'ın dayısı Turgut Şahinkaya'ya son görev

Trabzonspor eski başkanlarından Nuri Albayrak, Ertuğrul Doğan'a başsağlığı diledi.
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan’ın dayısı, bordo-mavili kulübün eski yöneticisi ve divan kurulu üyesi Turgut Şahinkaya, son yolculuğuna uğurlandı.
İstanbul’da Ataköy Ömer Duruk Camisi’nde öğle vakti kılınan cenaze namazına Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavili kulübün yönetim kurulu üyeleri, Trabzonspor eski başkanlarından Mustafa Günaydın ve Nuri Albayrak, İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, teknik direktör Şenol Güneş, spor, iş ve sanat dünyasından isimler ile Şahinkaya’nın yakınları katıldı.
Turgut Şahinkaya’nın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Büyükçekmece Yeni Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Trabzonspor kulübü Turgut Şahinkaya için taziye mesajı yayınlarken “Başkanımız Ertuğrul Doğan’ın dayısı, eski Yöneticimiz ve Divan Kurulu Üyemiz Turgut Şahinkaya’ya Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları ve camiamıza başsağlığı dileriz” ifadeleri kullanıldı.