Esenler Erokspor - Çorum FK (CANLI)

Maçı kazanan takım adını Süper Lig'e yazdıracak.
Daha önce Süper Lig tecrübesi bulunmayan Esenler Erokspor ile Çorum FK, play-off finalinde bugün karşı karşıya gelecek. Süper Lig'in son bileti için oynanacak bu kritik maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
Erzurumspor FK ve Amed Sportif Faaliyetler'in ardından Süper Lig'e yükselecek üçüncü ve son takım bugün belli olacak.
Esenler Erokspor ile Çorum FK arasındaki maç, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak. Hakem Mehmet Türkmen'in yöneteceği maç saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi kazanan ekip adını Süper Lig'e yazdıracak.
Karşılaşma TRT Spor ile beIN Sports Haber'den canlı yayınlanacak.
İlk 11'ler belli oldu
Esenler Erokspor:
Ertuğrul, Hayrullah, Cavare, Nzaba, Enes, Mikail, Tugay, Recep, Faye, Amilton, Kayode.
Çorum FK:
Sehic, Arda, Attamah, Erkan, Üzeyir, Fredy, Oğuz, Pedrinho, Burak, Serdar, Tiham.
