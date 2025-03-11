Fatih Tekke Trabzonspor'da

Bu sezon aldığı istikrarsız saha sonuçları nedeniyle zirve yarışının uzağında kalan Trabzonspor’da teknik direktör değişikliğine gidildi. Teknik direktör Şenol Güneş, bordo-mavili kulüpte çalışmaya devam edecek. Teknik direktör koltuğuna ise Trabzonspor'un eski golcülerinden Fatih Tekke oturacak. Dün önce Güneş ile görüşen yönetim kurulu, futbol şubesinde bir kan değişikliği ve yapılanmaya ihtiyaç olduğu yönünde karar aldı. Toplantı sonrası bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada “Sezon başında Sayın Şenol Güneş ile yalnızca teknik direktör olarak değil; aynı zamanda kendisinin tecrübelerinden istifade ederek geleceğin Trabzonspor’unu inşa etmek adına planlama yaptık. Pogram kapsamında Sayın Güneş’in tesisler ve yatırımlardan da sorumlu olacağı, iyi bir kurumsal yapıyı kurabilme hedefiyle göreve başladık. Maalesef ligde arzu etmediğimiz sonuçlar aldık. Ve geldiğimiz nokta itibariyle teknik direktörlük makamında bir kan değişikliğine gitme ihtiyacı ortaya çıktı. Yeni teknik direktörün belirlenmesi için arayışlara vakit kaybetmeden başladık. Tüm süreci şeffaf şekilde kamuoyuyla paylaşacağız" denildi.