Fatih Tekke Trabzonspor'da

Trabzonspor yönetimi, tecrübesinden istifade etmeyi düşündüğü teknik direktör Şenol Güneş’e farklı bir görevlendirme teklifinde bulundu. Bordo-mavililer, teknik direktörlük görevine ise Fatih Tekke'yi getirdi. 47 yaşındaki teknik adam bugün Trabzon'da olacak.
Bu sezon aldığı istikrarsız saha sonuçları nedeniyle zirve yarışının uzağında kalan Trabzonspor’da teknik direktör değişikliğine gidildi. Teknik direktör Şenol Güneş, bordo-mavili kulüpte çalışmaya devam edecek. Teknik direktör koltuğuna ise Trabzonspor'un eski golcülerinden Fatih Tekke oturacak. Dün önce Güneş ile görüşen yönetim kurulu, futbol şubesinde bir kan değişikliği ve yapılanmaya ihtiyaç olduğu yönünde karar aldı. Toplantı sonrası bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada “Sezon başında Sayın Şenol Güneş ile yalnızca teknik direktör olarak değil; aynı zamanda kendisinin tecrübelerinden istifade ederek geleceğin Trabzonspor’unu inşa etmek adına planlama yaptık. Pogram kapsamında Sayın Güneş’in tesisler ve yatırımlardan da sorumlu olacağı, iyi bir kurumsal yapıyı kurabilme hedefiyle göreve başladık. Maalesef ligde arzu etmediğimiz sonuçlar aldık. Ve geldiğimiz nokta itibariyle teknik direktörlük makamında bir kan değişikliğine gitme ihtiyacı ortaya çıktı. Yeni teknik direktörün belirlenmesi için arayışlara vakit kaybetmeden başladık. Tüm süreci şeffaf şekilde kamuoyuyla paylaşacağız" denildi.
TEKKE'DE KARAR KILINDI
Teknik direktör olarak gündeme Fatih Tekke, Arda Turan ve İgor Tudor gelirken, yönetim yaptığı değerlendirmeler sonunda eski futbolcusu da olan 47 yaşındaki teknik adamda karar kıldı. Dün akşam saatlerinde Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Teknik direktörlük görevi için görüşmelere başladığımız Fatih Tekke, başkan yardımcımız Serkan Kılıç ile birlikte 11 Mart Salı günü (bugün) sabah saatlerinde Trabzon'da olacaktır" ifadelerine yer verildi.
Futbolcu olarak ayrıldı Teknik adam olarak dönüyor
Trabzonspor'un efsane futbolcuları arasında yer alan Fatih Tekke, bordo-mavili takımda 2000-2005 yılları arasında forma giydi. Trabzonspor'un en önemli oyuncularından biri haline gelen Fatih Tekke, bordo-mavili takımda geçirdiği süre boyunca 239 maça çıkarken 104 gol atıp, 36 asistlik performans sergiledi. Futbolculuğunda Altay, Gaziantep, Zenit, Rubin Kazan, Beşiktaş, Ankaragücü ve Orduspor'da oynayan Tekke, 2015 yılında Kayseri Erciyesspor'da teknik direktörlüğe başladı. 47 yaşındaki teknik adam, Boluspor, Manisaspor, Denizlispor, Bursaspor, 3 ayrı dönem olmak üzere İstanbulspor ve son olarak da Alanyaspor'u çalıştırdı.