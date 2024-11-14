Fatih Terim'den 'Kerem Aktürkoğlu' paylaşımı: 'Aslan evlat...'

Teknik direktör Fatih Terim, Benfica forması giyen milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu için bir paylaşımda bulundu.
Milli futbolcunun gönderdiği imzalı formayı paylaşan Terim, "Aslan evlat, yolun hep açık olsun." ifadelerini kullandı.
Aktürkoğlu'nun Terim'e gönderdiği formada, "Çok değerli Fatih hocama saygılarımla." sözleri ve forma numarasının içerisinde imza yer aldı.
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