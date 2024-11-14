Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fatih Terim'den 'Kerem Aktürkoğlu' paylaşımı: 'Aslan evlat...'

Fatih Terim'den 'Kerem Aktürkoğlu' paylaşımı: 'Aslan evlat...'

17:3214/11/2024, Perşembe
G: 14/11/2024, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Kerem Aktürkoğlu - Fatih Terim
Kerem Aktürkoğlu - Fatih Terim

Türk futbolunun önde gelen teknik adamlarından Fatih Terim, eski öğrencisi Kerem Aktürkoğlu için sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Teknik direktör Fatih Terim, Benfica forması giyen milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu için bir paylaşımda bulundu.


Milli futbolcunun gönderdiği imzalı formayı paylaşan Terim, "Aslan evlat, yolun hep açık olsun." ifadelerini kullandı.


Aktürkoğlu'nun Terim'e gönderdiği formada, "Çok değerli Fatih hocama saygılarımla." sözleri ve forma numarasının içerisinde imza yer aldı.


Fatih Terim'in paylaşımı:




#Fatih Terim
#Kerem Aktürkoğlu
#Benfica

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
PTT personel alımı başvuru takvimi belli oldu mu?