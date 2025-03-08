Fatura Mourinho'ya

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında önceki gün sahasında İskoçya ekibi Rangers’a 3-1 yenilen Fenerbahçe’de fatura teknik direktör Jose Mourinho’ya kesildi. Yaptığı oyuncu değişiklikleriyle orta sahayı tamamen rakibe teslim ettiği belirtilen Portekizli teknik adamın, fiziksel olarak yetersiz olan Talisca, uzun süredir forma giymeyen Saint Maximin ve İrfan Can Kahveci gibi hücum oyuncularını sahaya sürmesinin yanı sıra ilk 11’de başlayan Dzeko, Tadic, En-Nesyri gibi isimler de eklendiğinde sahada 6 hücumcunun yer alması ve orta sahayı tamamen boş bırakılması eleştiri noktalarının başında geldi.





KOPYA GOLLER YENDİ

Fenerbahçe'nin yediği 3. gol öncesinde rakibin benzer 2 golü ofsayt gerekçesiyle iptal edilmesine rağmen Mourinho’nun bu duruma çözüm bulamaması da tepki çekti. Portekizli çalıştırıcının adeta rövanşı hiç düşünmeden, hızlı oynayan ve iyi kontratağa çıkan Rangers karşısında tüm hücum oyuncularını sahaya sürmesi bir futbol intiharı olarak değerlendirildi.





AMRABAT UYARDI

Faslı futbolcu Amrabat da oyun içerisinde saha kenarına gelerek orta sahada büyük boşluklar olduğunu teknik direktör Jose Mourinho’ya söyledi. Amrabat orta sahada tek başına kalırken, rakip ataklar karşısında ayakta kalan birkaç isimden biri oldu.



