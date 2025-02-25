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Fenerbahçe’den Jose Mourinho açıklaması: 'Art niyetli bir yaklaşım'

Fenerbahçe’den Jose Mourinho açıklaması: 'Art niyetli bir yaklaşım'

Haber Merkezi
14:2125/02/2025, Salı
G: 25/02/2025, Salı
Yeni Şafak
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Jose Mourinho ve Okan Buruk
Jose Mourinho ve Okan Buruk

Fenerbahçe, Galatasaray maçı sonrasında düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Jose Mourinho'nun söylemiyle ilgili açıklamada bulundu. Fenerbahçe'nin, Mourinho'nun açıklamalarının çarpıtıldığını ifade etti.

Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray maçı sonrası düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Jose Mourinho’nun kullanmış olduğu ifadelerle ilgili bir açıklama yayımladı.


Sarı-lacivertli kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Futbol takımımız ile Galatasaray arasında oynanan maçtan sonra gündemi meşgul eden bir konu üzerine bu açıklama zaruri olmuştur.


Teknik Direktörümüz Jose Mourinho’nun maç sonunda ortaya koyduğu bir söylem, bağlamından tamamen koparılarak kasıtlı şekilde çarpıtmaya çalışılmıştır.



Aklıselim her insanın görüp anlayacağı üzere; Jose Mourinho’nun maç sırasında rakip takım teknik heyetinin hakem kararlarına aşırı tepkisini betimlemek amacıyla kullandığı bu ifadeler, hiçbir şekilde ırkçılıkla ilişkilendirilemez.


Bu söylemi ırkçılık söylemi gibi göstermeye çalışmak tamamen art niyetli bir yaklaşımdır.


Rekabeti saha dışına çıkarmak, gündemi değiştirmek ve manipüle etmek adına atılan bu aciz iftira ile ilgili hukuki haklarımızı kullanacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz" denildi.






#Fenerbahçe
#Jose Mourinho
#Galatasaray

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