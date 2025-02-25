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Galatasaray'dan Mourinho'ya suç duyurusu

Galatasaray'dan Mourinho'ya suç duyurusu

09:2825/02/2025, Salı
G: 25/02/2025, Salı
AA
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Jose Mourinho, derbi sonrası Galatasaraylılar için 'maymun' benzetmesi yaptı.
Jose Mourinho, derbi sonrası Galatasaraylılar için 'maymun' benzetmesi yaptı.

Galatasaray, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun maç sonunda düzenlenen basın toplantısında kullandığı sözler sebebiyle suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'yu "Irkçılık" yaptığı iddiasıyla UEFA ve FIFA'ya şikayet edecek.


Sarı-kırmızılı kulüpten konuşla ilgili yapılan açıklamada, "Türkiye'de çalışmaya başladığından beri düzenli olarak Türk insanını aşağılayıcı sözler sarf eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, bugün ahlak dışı ifadelerine insanlık dışı söylemleri de eklemiştir. Jose Mourinho hakkında bu ırkçı söylemleri nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunacağımızı, UEFA ve FIFA nezdinde de şikayetçi olacağımızı bildiririz. Tüm bu girişimlerimizin yanında 'Ahlak timsali' rakibimizin teknik direktörlerinin bu söylemi hakkında göstereceği tavrı takip edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.


Portekizli teknik adam, Galatasaray ile oynadıkları derbinin ardından düzenlenen basın toplantısında, "Diğer kulübede herkes maymun gibi zıplıyordu" ifadelerini kullanmıştı.





#Süper Lig
#Galatasaray
#Jose Mourinho

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