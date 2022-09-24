Spor Federer gözyaşlarıyla veda etti
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Federer gözyaşlarıyla veda etti

İsviçreli tenisçi Roger Federer, Rafael Nadal ile birlikte Laver Cup'ta oynadığı çiftler maçının ardından kariyerini noktaladı. 41 yaşındaki sporcunun vedası duygusal anlara sahne oldu.

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Haber Merkezi DHA
Federerin veda ederken ağladığı anlar
Nadal, Federer ile birlikte ağladı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan O2 Arena'da gerçekleştirilen Laver Cup'ta Avrupa takımının kadrosunda yer alan Roger Federer, kariyerinin son maçına çıktı. Roger Federer-Rafael Nadal ikilisi, çiftler maçında Dünya takımından Jack Sock-Frances Tiafoe çiftine 2-1 mağlup oldu.

Geçtiğimiz hafta kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Laver Cup'ın kendisinin son turnuvası olacağını aktaran Federer'in vedası duygusal anlara sahne oldu.

"Harika bir gün"


Karşılaşmanın ardından gözyaşlarına hakim olamayan Federer, yaptığı konuşmada kariyerinin son maçı olmasına rağmen mutlu olduğunu belirterek, "Harika bir gün. Bunu arkadaşlarıma da söyledim, mutluyum asla üzgün değilim. Burada olmak çok güzel hissettiriyor. Ayakkabılarımı bir kez daha bağlamaktan keyif aldım. Bu gece ailemden herkes burada, bu yüzden harika bir durum benim için. Eşim kariyerim boyunca bana çok destek oldu. Benim uzun zaman önce tenise veda etmemi isteyebilirdi ama yapmadı. Devam etmemi sağladı ve bu oyunu oynamama izin verdi" diye konuştu.

"Tenise tekrar başlasam her şeyi yeniden yapardım"

Tenis kariyeri boyunca kendisine destek olan herkese teşekkür eden İsviçreli tenisçi, "Kariyerim boyunca benimle dünyayı dolaşan bir ekibim vardı. Onlarla bu yolculuk inanılmazdı. Bunca yıldır emeği geçen herkese teşekkürler. Tenis oynamaktan ve arkadaşlarımla vakit geçirmekten gerçekten mutluydum. Gerçekten burada bitti. Mükemmel bir yolculuktu. Tenise tekrar başlasam her şeyi yeniden yapardım" ifadelerini kullandı.

Nadal: Bu anın bir parçası olmak binim için büyük bir onurdu

Roger Federer'in kariyeri boyunca rekabet ettiği ve aynı zamanda çok yakın arkadaşı olan Rafael Nadal, karşılaşmanın ardından İsviçreli tenisçi ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Beraber oynadıkları çiftler maçına çok farklı başladığını aktaran İspanyol raket, "İlk birkaç servisin benim için çok zor olduğunu söylemeliyim. Normal hareketlerimi yapamadım. Çift hata ile başladım ve biraz titriyordum. Her şeyi tek tek halletmek için zor bir gün oldu ve sonunda her şey çok duygusal hale geldi. Benim için spor tarihinin bu muhteşem anının bir parçası olmak ve aynı zamanda uzun yıllar birçok şeyi birlikte paylaştığımız Federer'in bu anlarına tanıklık etmek benim için büyük bir onurdu. Roger turdan ayrıldığında, hayatımın önemli bir kısmı da ayrılıyor çünkü hayatımın önemli anlarında ya yanımdaydı ya da bir rakip olarak karşımdaydı" şeklinde konuştu.

103 kupa 20 Grand Slam şampiyonluğu kazandı

Kariyerini 41 yaşında noktalayan Roger Federer bu süre zarfında birçok önemli başarıya imza attı.

Kariyeri boyunca 310 hafta dünya bir numarasında kalmayı başaran Federer, 5 kere de yıl sonunda tekler sıralamasında zirvede yer aldı.

Kariyerinde 103 şampiyonluğu bulunan İsviçreli tenisçi, çıktığı 31 Grand Slam finalinde 20 şampiyonluk elde etti. Bu 20 şampiyonluğun 8'i Wimbledon, 6'sı Avustralya Açık, 5'i Amerika Açık ve 1 tanesi de Fransa Açık'ta geldi.

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