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Fenerbahçe Galatasaray derbisi hazırlıklarına Ülker Stadı'nda başladı

Fenerbahçe Galatasaray derbisi hazırlıklarına Ülker Stadı'nda başladı

16:4422/02/2025, السبت
AA
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Fenerbahçe derbi hazırlıklarına stadyumda başladı.
Fenerbahçe derbi hazırlıklarına stadyumda başladı.

Süper Lig'in 25. haftasında zirve yarışındaki iki ekip Fenerbahçe ile Galatasaray, RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli takım, bu maçın hazırlıklarına Ülkre Stadyumu'nda yaptığı antrenmanla başladı.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 24 Şubat Pazartesi günü Galatasaray'la deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.


Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen antrenman ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas ve şut çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı. UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht ile deplasmanda oynanan müsabakanın 11'inde görev alan sarı-lacivertli futbolcular ise yenilenme çalışmaları yaptı.


Sarı-lacivertli ekip, yarın yapacağı antrenmanla derbi hazırlıklarını tamamlayacak.





#Fenerbahçe
#Galatasaray
#Süper Lig

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