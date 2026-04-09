Fenerbahçe Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan core çalışmasıyla başladı.

Sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam eden antrenmanda iki gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.