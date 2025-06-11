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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'tan Acun Ilıcalı'ya teşekkür mesajı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'tan Acun Ilıcalı'ya teşekkür mesajı

23:5911/06/2025, Çarşamba
AA
Yeni Şafak
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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'tan Acun Ilıcalı'ya teşekkür mesajı
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'tan Acun Ilıcalı'ya teşekkür mesajı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeliğinden ayrılan Acun Ilıcalı için teşekkür mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda Koç, "Teşekkürler sevgili dostum Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'mize olan sevdanı, futbol takımımıza ve kulübümüze verdiğin kıymetli katkılarla her zaman gösterdin. Görev süren boyunca kulübümüzün başarısı için büyük bir özveriyle mücadele ettin.

Yönetimimizde üstlendiğin sorumluluk ve emeklerin için sana teşekkür ediyor, bundan sonraki yaşamında sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum. Fenerbahçe ailesi olarak her zaman yanımızda olacağına olan inancımızla, Fenerbahçe'mizin başarılarını hep birlikte kutlamaya devam edeceğiz. Her daim yolun açık, şansın bol olsun." ifadelerini kullandı.

#Acun Ilıcalı
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