Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda gerginlik: Başkan konuşmadı

Fenerbahçe’de gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı’nda Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, kürsüde bazı konuşmacıların kendisine yönelik olumsuz eleştirilerine yanıt verdi. Küçük, Faruk Ilgaz Tesisleri’nde düzenlenen toplantıda, olağan seçimli genel kurul öncesi konuşmacılardan bazılarına söz hakkı verilmemesine ilişkin kendisine yapılan eleştiriler hakkında açıklama yaptı.

"Ben 1 oyla kaybetmiş başkan adayıyken o 1 oyu sorgulamadım"

Kendisinin zamanında eski başkan Aziz Yıldırım’a karşı 1 oyla seçim kaybettiğini hatırlatan Küçük, şöyle devam etti:

"Ben 1 oyla kaybetmiş başkan adayıyken o 1 oyu sorgulamadım. Kazanan başkan adayımız 20 sene kulüp başkanlığı yapan Aziz Yıldırım’ın kürsüde elini kaldırdım, başarılar diledim. Şimdi sizler nelerden bahsediyorsunuz. Güya ben seçimlerden korkuyormuşum. Arkadaşlar geçin bunları geçin. Ben kulübe yaptığım maddi manevi hizmetlerle adaylığımı sürdürmek istemekteyim. Sizlerin adaylığına saygı duyuyorum. Ufuk Aydın’a kısa bir hatırlatma yapacağım. Beni kendisi de tenkit etmekte haklı. Hiç üstüne vazife olmayan insan da tenkit etti. İkide bir başkan konuşurken ayağa kalkıp, ’Başkan şunu şöyle yap’ falan dedi, ’Sen otur yerine’ dedim. Bu yanlış bir hareket miydi, olabilir. Bu hareketimi yanlış bulan bir kulüp üyesi üyelere tweet gönderdi. Orada bazı şeyleri bahsediyor, benim resmimi koymuş. Selman Akbulutlu kendisi, çok muteber kişidir. Bulunmaz Hint kumaşıdır. Aman onu yanımıza alalım seçimi kazanmak için güç versin. 2019 yılında Başkan Ali Koç’un adını kullanarak dolandırıcılık yaptığından ve kulüp üyelerini kandırıp para talep ettiğinden ve kulübün sahte ürünlerini sattığından 2019 yılında bu kulüpten ihraç edilmiş çok şerefli bir üyedir. Ondan güç almak isteyenlere söylüyorum. Sicili bozuk olan insanları yanınızda bulundurmayın."

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"Otur yerine"

Öte yandan Vefa Küçük’ün konuşması sırasında konuşmaya müdahale eden Nail Kır ile Vefa Küçük arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Nail Kır’ın sözünü kesmesine sinirlenen Vefa Küçük, Kır’a hitaben ’Otur yerine’ ifadesini kullandı. Bu sözden rahatsız olan Kır ise Küçük’e ’Bana talimat veremezsiniz’ şeklinde sitem etti.

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) Kasım ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapıldı. Düzenlenen toplantıya; Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Yönetim Kurulu Üyeleri, YDK Başkanı Vefa Küçük ve YKD üyeleri katıldı

Ali Koç, yaptığı açıklamada, "5 saat olmak üzere buradayız. Yönetim kurulumuzun yüzde 80'i burada. Bazılarının sportif görevleri var, bazıları gelemedi. Kulübümüzün profesyonel kadrolarının hepsi burada. 5 saattir burada toplandık. Toplantının yarısı salondan ayrılmış vaziyette. 3 saattir de ilgiyle konuşmacıları izliyorum. Ahmet Bey ve Zafer Bey gibi insanlara çok cevabım var. Soruları cevaplamayı düşünüyordum ama konuşacaklarımı da konuşmamaya karar verdim. Değerli görüşlerinizi bizimle paylaştığınız için teşekkür ederim. Bunlar bizim için çok kıymetli" ifadelerini kullandı.



