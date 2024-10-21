Fenerbahçe'de ManU mesaisi başladı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında ağırlayacağı Manchester United karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Manchester United'ı ağırlayacak Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki antrenmanda futbolcular, yenileme, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla çift kale maç yaptı.
Fenerbahçe, yarınki antrenmanla Manchester United maçının hazırlıklarına devam edecek.