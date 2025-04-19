Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması! Tecrübeli isimden kötü haber geldi

Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması! Tecrübeli isimden kötü haber geldi

12:3319/04/2025, Cumartesi
G: 19/04/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması geldi.
Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması geldi.

Süper Lig'in 32. haftasında Kayserispor'la karşılaşacak Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'ın sakatlığı bulunuyordu. Sarı-lacivertli kulüpten, tecrübeli ismin son durumuna ilişkin bir açıklama geldi.

Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'ın sakatlığına ilişkin bir açıklama yayınladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan duyuruda, tecrübeli ismin tedavisinin devam edeceği ifade edildi.


Fenerbahçe'nin açıklaması şöyle:


"Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Mert Hakan Yandaş’ın devam eden tedavisi sırasında artan enfeksiyon durumu neticesinde sürece Acıbadem Ataşehir Hastanesinde devam edilmesi kararı verilmiştir. Kaptanlarımızdan Mert Hakan’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."



#Fenerbahçe
#Mert Hakan Yandaş
#Kayserispor
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
19 Nisan 2025 Taksim metrosu neden kapalı? Taksim metrosu ne zaman açılacak?