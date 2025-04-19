Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması! Tecrübeli isimden kötü haber geldi

Süper Lig'in 32. haftasında Kayserispor'la karşılaşacak Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'ın sakatlığı bulunuyordu. Sarı-lacivertli kulüpten, tecrübeli ismin son durumuna ilişkin bir açıklama geldi.
Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'ın sakatlığına ilişkin bir açıklama yayınladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan duyuruda, tecrübeli ismin tedavisinin devam edeceği ifade edildi.
Fenerbahçe'nin açıklaması şöyle:
"Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Mert Hakan Yandaş’ın devam eden tedavisi sırasında artan enfeksiyon durumu neticesinde sürece Acıbadem Ataşehir Hastanesinde devam edilmesi kararı verilmiştir. Kaptanlarımızdan Mert Hakan’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."