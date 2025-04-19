İsmail Kartal'ı sinirlendiren soru! Fenerbahçe üzerinden yanıt verdi

"Hiçbir takım her sene kazanamaz. Persepolis geçen yıldan bu yana gerileme içinde. Ben gerçeklerden bahsediyorum. Persepolis en iyi oyuncularını diğer takımlara verdi. Persepolis'in yükselişe geçebilmesi için en iyi oyuncuları kadrosuna katması gerekiyor. Hiçbir takım yavaş yavaş yükselmez veya düşmez, ve her takım yükselebilir veya düşebilir. Gerileme dönemindeyiz ama şanslıyız ki yeni sezona hazırlanmak için zamanımız var. Şimdiden gelecek sezona hazırlanıyoruz."