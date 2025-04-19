İsmail Kartal'ı sinirlendiren soru! Fenerbahçe üzerinden yanıt verdi

İran Ligi takımlarından Persepolis'i çalıştıran İsmail Kartal, 2-0 mağlup oldukları Sepahan maçı sonrası basın toplantısında sorulan bir soruya çok sinirlendi. Tecrübeli teknik adam, gazetecilere tepki gösterdi. İşte detaylar...
Persepolis, sahasında Sepahan'a 2-0 mağlup oldu ve 51 puanla 3. sırada kaldı. Sepahan ise 56 puanla zirve takibini sürdürdü.
Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan İsmail Kartal, "Gelecek sezon takımın başında kalacağından ne kadar emin?" sorusuna sert cevap verdi. İsmail Kartal'ın açıklamaları şöyle:
"Sepahan teknik direktör ve oyuncularını bir kez daha tebrik ediyorum. Bugün çok çalışıp stada gelen kardeşlerimiz maçın başından sonuna kadar bize çok güzel destek oldular, kendilerine teşekkür ediyorum."
"Erken yediğimiz ilk gol bir orta sonucuydu. İkinci golü kendimiz attık ve takım şaşkına döndü! Sepahan'a karşı iki gol geride olduğunuzda geri dönmek zor. Sepahan iyi bir takımdı ve kazanmayı hak ettiler."
"Yeni oyunculardan oluşan bir takım kurmamız lazım. CEO Reza Darvish ve yönetim kurulu üyeleriyle birçok kez görüştük. Gerçek şu ki takımı güçlendirmemiz gerekiyor. Bazı mevkilerde orijinal oyuncularımız yok, bazı mevkilerde ise iyi yedek oyuncularımız var."
"Hiçbir takım her sene kazanamaz. Persepolis geçen yıldan bu yana gerileme içinde. Ben gerçeklerden bahsediyorum. Persepolis en iyi oyuncularını diğer takımlara verdi. Persepolis'in yükselişe geçebilmesi için en iyi oyuncuları kadrosuna katması gerekiyor. Hiçbir takım yavaş yavaş yükselmez veya düşmez, ve her takım yükselebilir veya düşebilir. Gerileme dönemindeyiz ama şanslıyız ki yeni sezona hazırlanmak için zamanımız var. Şimdiden gelecek sezona hazırlanıyoruz."
"Sanki kalmamı istemiyorsunuz. Kulübün karar vermesi lazım. Kulübümüzün vereceği karara saygı duyuyoruz. Net bir kişiliğim ve çalışma ahlakım var, kendime güveniyorum. Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile oynadığımız maçları izleyin ve ne yaptığımı anlamak için biraz araştırma yapın. Persepolis'te de elimden geleni yapıyorum. Artık konu açılmışken birkaç şey söylemekte fayda var. Üç aydır Persepolis'teyiz ve ekibimle birlikte sadece bir kez ailelerimizi görmeye Türkiye'ye gittik."
"3 aydır otelden Persepolis antrenman sahasına gidip geliyorum. Herkes bunun üç aydır bizim işimiz olduğunu ve ne kadar başarılı olmak istediğimizi biliyor, ancak bazen oyuncular sakatlandığında veya hastalandığında kazanma şansınız azalıyor. Rahatım ve bu yüzden geleceğe bakıyorum."
"Şu anda Sepahan'ın beş puan gerisindeyiz ve sezon sonuna kadar üç maçımız daha var. Gerçekçi olmalıyız. Ben açık sözlü, risk almadan konuşan bir insanım. Bakıldığında ikinci olma şansımız var. Sezonu iyi bir şekilde kapatmak için önümüzdeki üç maçı kazanmamız gerekiyor. İkinci mi, üçüncü mü oluruz bilmiyorum."