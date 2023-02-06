Fernando Muslera'nın ilk sonuçları belli oldu: Kaç maç oynamayacak?

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Fernando Muslera - Galatasaray
Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera Trabzonspor maçındaki sakatlığı sebebiyle taraftarlarını üzmüştü. Uruguaylı kalecinin hastanedeki ilk kontrollerinde herhangi bir kırığa rastlanmadı. Muslera'nın sağ ayak tarağında ciddi bir ağrı olduğu ancak bu durumun deneyimli ismin uzun süre sahalardan uzak kalmasını gerektirecek seviyede olmadığı öğrenildi.
Muslera'nın Gaziantep maçında oynamasının beklenmediği ancak 20 Şubat günü oynanacak Kasımpaşa maçına yetişebileceği belirtildi.
Fernando Muslera, Galatasaray'ın şampiyonluk yarışında en güvendiği isimlerin başında geliyor. Sarı kırmızılıların kaptanlığını yapan Muslera'nın sakatlığı sebebiyle oynayamayacağı Gaziantep maçında kalede Okan Kocuk'un görev yapması bekleniyor.