Fernando Muslera'nın ilk sonuçları belli oldu: Kaç maç oynamayacak?

Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera Trabzonspor maçındaki sakatlığı sebebiyle taraftarlarını üzmüştü. Uruguaylı kalecinin hastanedeki ilk kontrollerinde herhangi bir kırığa rastlanmadı. Muslera'nın sağ ayak tarağında ciddi bir ağrı olduğu ancak bu durumun deneyimli ismin uzun süre sahalardan uzak kalmasını gerektirecek seviyede olmadığı öğrenildi.