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Filenin Efeleri VNL'i Çin galibiyetiyle tamamladı

Filenin Efeleri VNL'i Çin galibiyetiyle tamamladı

12:3315/06/2025, Pazar
G: 15/06/2025, Pazar
DHA
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Filenin Efeleri VNL'de 4 maçta 1 galibiyet aldı.
Filenin Efeleri VNL'de 4 maçta 1 galibiyet aldı.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Voleybol Milletler Ligi’ndeki 4. maçında ev sahibi Çin’i 3-0 mağlup etti ve ilk galibiyetini aldı.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Voleybol Milletler Ligi'ndeki 4’üncü maçında ev sahibi Çin'i 3-0 mağlup etti ve ilk galibiyetini aldı. Bu sonuçla ay-yıldızlı ekip, Milletler Ligi'nin ilk haftasını 1 galibiyet ve 3 mağlubiyetle tamamladı.


Ay-yıldızlılar, Milletler Ligi'nin ikinci haftasında Bulgaristan'ın Burgaz kentinde 25-29 Haziran 2025 tarihlerinde Bulgaristan, Slovenya, Ukrayna ve Fransa ile mücadele edecek.

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