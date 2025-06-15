Filenin Efeleri VNL'i Çin galibiyetiyle tamamladı

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Voleybol Milletler Ligi’ndeki 4. maçında ev sahibi Çin’i 3-0 mağlup etti ve ilk galibiyetini aldı.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Voleybol Milletler Ligi'ndeki 4’üncü maçında ev sahibi Çin'i 3-0 mağlup etti ve ilk galibiyetini aldı. Bu sonuçla ay-yıldızlı ekip, Milletler Ligi'nin ilk haftasını 1 galibiyet ve 3 mağlubiyetle tamamladı.
Ay-yıldızlılar, Milletler Ligi'nin ikinci haftasında Bulgaristan'ın Burgaz kentinde 25-29 Haziran 2025 tarihlerinde Bulgaristan, Slovenya, Ukrayna ve Fransa ile mücadele edecek.