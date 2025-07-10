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Filenin Sultanları Çekya karşısına çıkıyor

Filenin Sultanları Çekya karşısına çıkıyor

11:0810/07/2025, Perşembe
AA
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Millilerin Dominik Cumhuriyeti maçındaki sevinci
Millilerin Dominik Cumhuriyeti maçındaki sevinci

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Milletler Ligi'nde (VNL) 3. haftanın ikinci maçında yarın Çekya'yla karşılaşacak.

Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde yarın Çekya'yla karşılaşacak.


Apeldoorn şehrinde oynanacak karşılaşma, TSİ 21.30 da başlayacak. Hollanda'yı 3-0 yenerek 23-27 Temmuz tarihlerinde Polonya'da düzenlenecek finallerde yer almayı garantileyen ay-yıldızlı ekip, 12 Temmuz'da İtalya ve 13 Temmuz'da Sırbistan'la karşı karşıya gelecek.


Oynadığı 9 maçta 8 galibiyet alan milliler, organizasyonda 22 puanla 4. sırada bulunuyor.




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