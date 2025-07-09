Filenin Sultanları Hollanda'yı devirdi: Finalleri garantiledi

Milletler Ligi (VNL) üçüncü haftasının ilk maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hollanda'yı 3-0 mağlup etti ve ilk 8'de kalmayı garantiledi. Bu sonucun ardından Türkiye, finallere katılım hakkı kazandı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi (VNL) üçüncü haftanın ilk maçında Hollanda'yı 3-0 mağlup etti.
Filenin Sultanları'nda sakatlıkları bulunan Hande Baladın, Cansu Özbay, Simge Aköz ve İlkin Aydın karşılaşmada yer almadı.
Bu sonucun ardından Milliler, organizasyonu ilk 8'de bitirmeyi garantiledi ve Milletler Ligi finallerine kalmaya hak kazandı.
Türkiye, bir sonraki maçlarını 11 Temmuz'da Çekya, 12 Temmuz'da İtalya ve 13 Temmuz'da Sırbistan'a karşı oynayacak.